Сага Алексея Петренко: продолжение

Этот выпуск программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" – продолжение предыдущего, в котором дочь знаменитого актера, народного артиста Алексея Петренко заявила о готовности эксгумировать тело отца, чтобы доказать причастность его вдовы Азимы Абдумаминовой к его смерти.

В студию к Андрею Малахову помимо Полины Петренко пришли близкие друзья и коллеги Алексея Петренко, юристы и общественные деятели. Близкий друг актера Виктор Мережко считает, что его дочь способна на все.

Ведунья Римма Поталова продолжила свой рассказ о том, как был проведен любовный приворот на Алексея Петренко, и почему он отказался от старшей дочери и переписал все имущество на молодую жену. Ведунья даже показала место на кладбище, где проводит свои ритуалы, и признается, что совершала обряд и на Полину. На вопрос, могла ли, по ее мнению, Азима отравить мужа, ведунья отвечает положительно.

В свою очередь Полина Петренко пытается доказать, что ее отец был неадекватен уже на свадьбе с Азимой, говоря о количестве своих детей и внуков. Однако эксперты в студии решили, что это в женщине говорит недолюбленная, обиженная на отца дочь.

Другой друг Алексея Петренко певец Андрей Демченко уверен, что Полине нужны только деньги. Он говорит, что 15 дней провел в тесном общении с новой семьей Петренко, что Азима всегда была рядом, и пара была счастлива.

В студии появился и Улукбек Сулейманов, который утверждает, что именно он – отец 11-летней девочки, которую Алексей Петренко признал и растил как свою дочь. Улукбек говорит, что не претендует на наследство Алексея Петренко, а просто хочет забрать свою дочь.

На чьей стороне в этой истории правда, Как Азима Абдумаминова захватила телевизионный канал в Кыргызстане, и как гости в студии предлагают решить судьбу приемной дочки знаменитого актера? "Прямой эфир" продолжает следить за семейной драмой.