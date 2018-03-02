Склонен ли человек к потере памяти? Об этом расскажут его глаза

Как определить, склонен ли человек к потере памяти и развитию деменции? Оказывается, для этого не нужно проводить сложные интеллектуальные тесты или исследовать мозг – достаточно заглянуть человеку в глаза.

Напомним, что потеря памяти – это одно из основных когнитивных нарушений. Возникают они, в том числе, из-за повреждений сосудов головного мозга – их закупорки или разрывов. Но если крупные артерии исследовать довольно просто (например, с помощью МРТ-сканирования), то заметить какие-либо изменения в состоянии мелких кровеносных сосудов уже куда сложнее.

Впрочем, одна лазейка всё же есть. Исследователи полагают, что глаза – это не только зеркало души, но и зеркало, отражающее нездоровые изменения и повреждения кровеносных сосудов мозга. Иными словами, чтобы понять, нормально ли они функционируют, достаточно изучить сосуды сетчатки (внутренней оболочки глаза), сообщается в пресс-релизе Американской академии неврологии

"Глаза – это "окна" в мозг, потому что сосудистая сеть в сетчатке и в мозгу очень схожа, — рассказывает ведущий автор работы Дженнифер Дил (Jennifer Deal) из Университета Джона Хопкинса (США).

Причём сходство мелких сосудов мозга и глаз является как анатомическим, так и физиологическим.

В ходе новой работы команда действительно обнаружила, что у пожилых людей с умеренным и сильным повреждением сетчатки наблюдаются более значительное ухудшение памяти по сравнению с людьми, у которых сосуды глаз здоровы.

В масштабном долгосрочном исследовании, которое стартовало в 1987 году, приняли участие 12317 человек в возрасте от 45 до 64 лет. В самом начале все они прошли различные тесты на когнитивные функции, а затем эти же испытания повторились через 6 лет и через 20 лет.

Через три года после начала исследования добровольцам сделали снимки сетчатки глаз. Оказалось, что у 11692 человек с сосудами сетчатки всё в порядке, у 365 человек наблюдалась начальная форма ретинопатии (поражение сетчатки глазного яблока), а у других 256 человек ретинопатия была уже в умеренной или запущенной форме.

Медики поясняют, что основной причиной развития ретинопатии являются сосудистые нарушения, которые приводят к расстройству кровоснабжения сетчатки. Эксперты искали на снимках признаки микроаневризм, кровоизлияний в сетчатку, а также "ватные" пятна" – мягкие пятна белого цвета, которые появляются из-за повреждения нервных волокон и указывают на инфаркт сетчатки.

Затем учёные проанализировали и сравнили результаты трёх тестов на когнитивные функции с данными снимков. В результате они обнаружили, что у участников с самой серьёзной формой ретинопатии наблюдалось наиболее значительное ухудшение памяти и замедление мыслительных процессов. Средний балл прохождения тестов у этой группы снизился на 1,22 пункта по специально разработанной шкале оценки. Между тем у людей со здоровой сетчаткой отклонение составило 0,9 пункта.

Причём авторы работы уверены, что эти процессы ускоряются у людей после 60 лет.

Впрочем, чтобы подтвердить выводы, потребуются новые работы. Например, в данном случае снимки делались только на одном глазу, хотя для полной картины необходимо иметь фото сетчатки обоих глаз.

"Если наши результаты подтвердятся, различия в состоянии сетчатки помогут дать разумные оценки того, насколько повреждения мелких кровеносных сосудов в мозге способствуют снижению познавательной способности", — отмечает Джениффер Дил.

Исследователи называют новый метод "захватывающим" и уверены, что он станет простым и верным способом обнаружения рисков потери памяти и развития деменции. Изучение сетчатки неинвазиво, малозатратно, проводится во многих клиниках.

Кстати, некоторые учёные отмечают, что анализ состояния сетчатки глаз потенциально можно использовать в клинических испытаниях новых препаратов, направленных на улучшение отдельных функций мозга.

Между тем пациентам, которым уже поставлен диагноз "ретинопатия", учёные советуют более внимательно следить за здоровьем. Это нарушение может говорить не только об ухудшении когнитивных функций, но также быть признаком развития сахарного диабета и гипертонии.

Статья по итогам исследования будет опубликована в специализированном медицинском издании Neurology.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что пожилые люди теряют память из-за "неправильных" мозговых ритмов во время сна. Тем временем уровень успеваемости ребёнка в школе связали с пигментом в сетчатке глаза.