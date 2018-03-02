Путин запустил Маяковскую и Талаховскую ТЭС

Президент России Владимир Путин дал старт работе Маяковской и Талаховской ТЭС в Калининградской области, сообщает РИА Новости. В ближайшее время планируется запуск еще двух энергообъектов – Прегольской и Приморской ТЭС. После этого, отметил Путин, произойдет удвоение мощности по генерации электроэнергии в Калининградской области.

Все это, подчеркнул президент, позволит не только надежно обеспечить электроснабжение области, но и создаст резервы на случай непредвиденных обстоятельств.

Президент поблагодарил за работу всех, кто "принимал в этом участие" и поздравил с долгожданным событием.

Перед вводом ТЭС в эксплуатацию Путин познакомился с работой объектов.