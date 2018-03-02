CAS простил допинг корейской хоккеистке

Спортивный арбитражный суд (CAS) не стал наказывать за употребление допинга хоккеистку объединенной команды Кореи Ким Ын Хян, которая была отстранена во время Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане.

Во время Игр в допинг-пробе хоккеистки из КНДР было обнаружено запрещенное мочегонное средство. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) позже заявила, что препарат попал в организм спортсменки в результате "непреднамеренного употребления". В итоге CAS оправдал хоккеистку, сообщает ТАСС со ссылкой на британский портал Inside the Games.

Во время Олимпиады в крови хоккеистки из КНДР было обнаружено запрещенное мочегонное средство, которое можно использовать в качестве маскирующего, чтобы скрыть присутствие других запрещенных веществ. Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) заявила, что положительная допинг-проба спортсменки произошла в результате "непреднамеренного употребления". В результате CAS оправдал хоккеистку.