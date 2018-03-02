Адвокат: экстрадиция организатора контрабанды кокаина займет месяца три

В Германии задержан главный подозреваемый в контрабанде кокаина из Аргентины в Россию Андрей Ковальчук. Ранее он был объявлен в международный розыск. Теперь будет решаться вопрос об экстрадиции. Как и когда Ковальчука могут передать России?

Предполагаемого контрабандиста задержали накануне вечером в его доме в пригороде немецкой столицы. По данным аргентинской прессы, в Германии Андрей Ковальчук работал представителем табачной компании. Операцию по его задержанию провели по запросу Москвы.

"Задержали без обыска, решается вопрос об адвокате, процесс экстрадиции займет месяца три", — сообщил адвокат Ковальчука Владимир Жеребенков.

Следствие считает, что именно Андрей Ковальчук организовал преступное сообщество с целью контрабанды кокаина из Аргентины в Россию.

"Его семья в посольство не обращалась, но как гражданин России он может получить все необходимое консульское содействие ", — сказал пресс-секретарь посольства России в Германии Денис Микерин.

Крупную партию наркотика обнаружили на территории комплекса российского посольства в Буэнос-Айресе. Спецслужбы России и Аргентины провели совместную операцию, чтобы не допустить попадание 389 килограммов кокаина на европейский рынок

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова уже не раз подчеркнула: МИД проверил архивы и может ответственно заявить, что задержанный в Германии Андрей Ковальчук никогда не был ни дипломатом, ни техническим сотрудником российской дипмиссии за рубежом, как об этом сообщали некоторые издания. О каких-то подробностях дела на Смоленской площади не рассказывают в интересах следствия.

"Следствие продолжается. Все, что требовалось от российской стороны, сделано. Я напомню, что именно Россия предложила содействие со своей стороны, еще раз говорю: идет следствие", — отметила официальный представитель МИД Мария Захарова.

"Кокаиновое дело" расследуют и в России, и в Аргентине. В Москве еще в конце прошлого года арестовали троих человек, которые подозреваются в контрабанде, следователи ищут других возможных участников преступной схемы.

Еще двоих выходцев из бывшего Советского Союза арестовали в Аргентине. Задержанный в Германии Андрей Ковальчук, вероятно, руководил группой контрабандистов. Его уже заочно арестовал Тверской суд Москвы. В немецкой прокуратуре заявляют, что по стандартной процедуре у России будет 40 дней, чтобы передать Германии все необходимые документы для экстрадиции Ковальчука.