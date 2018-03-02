Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа

На сегодняшний день диабет разделяется на два основных типа. Но шведские учёные заявили, что такая классификация сильно упрощена и надо говорить как минимум о пяти типах.

Напомним, что первый тип диабета является аутоиммунным заболеванием, при котором гормон инсулин не вырабатывается или его синтезируется очень мало (таких 10-15% от общего числа пациентов). Первый тип обычно диагностируется в детстве (впрочем, недавно оказалось, что в данном случае речь часто идёт об ошибке). Более распространённая форма, диабет второго типа, возникает в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей (85-90 процентов больных).

В своей новой работе шведы описывают пять разных профилей заболевания: один аутоиммунный тип и четыре подтипа "приобретённых" (итого три тяжёлые и две лёгкие формы недуга). Фактически новая классификация отличается от общепринятой тем, что она разделяет диабет второго типа на несколько подгрупп.

"Перед нами первый шаг к персонализированному лечению диабета", — отмечает в пресс-релизе руководитель исследования профессор Лейв Гроп (Leif Groop) из Лундского университета.

Специалисты анализировали прошлые данные, собранные в научных работах, охватывающих в общей сложности информацию о почти 15 тысячах взрослых пациентов с диабетом первого и второго типа из Швеции и Финляндии. Они изучали профили пациентов с учётом шести различных показателей: измерения контроля уровня глюкозы в крови, возраст, когда была диагностирована болезнь, индекса массы тела (ИМТ), наличия определённых антител, связанных с аутоиммунным диабетом, и измерения чувствительности к инсулину.

Генетический анализ показал, что все пять типов отличаются между собой. Причём в каждой из пяти категорий были люди, кому только недавно диагностировали болезнь, и те, которые уже давно живут с таким диагнозом. Учёные также выяснили, что у пациентов из различных групп разные риски развития вторичных заболеваний (их порождает диабет).

Оказалось, что диабет первого типа и аутоиммунную форму диабета с поздним началом (не в детстве) можно объединить в одну форму диабета, которую учёные назвали тяжёлым аутоиммунным диабетом.

По словам авторов работы, заболевание, которое медики обычно называют диабетом второго типа, можно разделить на четыре категории, две из которых представляют собой тяжёлые формы болезни.

Одна подгруппа получила название "тяжёлого инсулинонедостающего диабета". Для такого заболевания характерны признаки как у аутоиммунной группы: относительно низкий индекс массы тела, недостаток инсулина и раннее развитие болезни. Между тем учёные не обнаружили в организме таких пациентов контрольных антител, указывающих на аутоиммунное заболевание.

Примечательно, что в этой группе была наиболее распространена диабетическая ретинопатия.

Гроп отмечает, что большая часть пациентов, которых отнесли в эту подгруппу, лечилась препаратом метформином (понижающее уровень сахара лекарственное средство). Он считает, что такое лечение нельзя назвать оптимальным для данного типа диабета. Больные явно нуждались в инсулине, почти так же, как пациенты с первым типом диабета, добавляет учёный.

Другой подгруппе дали название "тяжёлый инсулинорезистентный диабет". Недуг был связан с ожирением, и чаще всего клетки организма пациента не реагировали на инсулин. У таких пациентов была самая высокая вероятность возникновения заболеваний печени, хронического заболевания почек и диабетического заболевания почек. В этой подгруппе лишь небольшое количество пациентов принимали метформин, хотя, по мнению авторов работы, такое лекарство помогло бы таким людям больше.

Две другие подгруппы отнесли к лёгким формам заболевания. Одну назвали "лёгким диабетом, связанным с ожирением". Среди таких пациентов был характерен высокий ИМТ. Вторую назвали "лёгким диабетом, связанным с возрастом". Очевидно, что такой недуг в основном присутствует у пожилых.

Авторы работы говорят, что эти два типа заболевания можно контролировать при помощи метформина и корректировки образа жизни.

Таким образом нельзя объединять множество заболеваний в одну категорию диабета второго типа. "У такого заболевания существует подтипы, требующие разного лечения", — уверен Гроп.

На сегодняшний день диабет считается самым быстрораспространяющимся заболеванием на планете (кое-кто из медиков говорит об эпидемии): во всём мире этим заболеванием страдают более 420 миллионов человек. По прогнозам специалистов, эта цифра возрастёт к 2045 году до 629 миллионов людей. И потому так важно установить, чем отличаются разные формы.

По мнению специалистов, благодаря этой научной работе стало понятно, почему некоторые диабетики по-разному реагируют на лечение. Более того, открытие поможет медикам определять пациентов, находящихся в группе высокого риска возникновения осложнений. Некоторые специалисты и вовсе уверены в том, что исследование может коренным образом изменить то, как врачи будут диагностировать и лечить диабет в будущем.

Если говорить о значении исследования для пациентов, то оно поможет создать более персонализированное лечение и улучшить качество жизни миллионов больных людей, считает Гроп. Известно, что более раннее начало лечения заболевания помогает избежать риска возникновения серьёзных осложнений.

Авторы работы подчёркивают, что речь идёт именно о разных профилях заболевания, а не о пяти стадиях развития одной болезни. Впрочем, необходимы дальнейшие исследования. Например, они могли бы помочь определить, могут ли пациенты со временем "менять" типы диабетов. Кроме того, пока специалисты не знают, имеют ли разные типы болезни разные причины возникновения.

Результаты исследования представлены в научном издании The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) постоянно сообщают о самых важных исследованиях в области лечения диабета. Так, была разработана экстрим-диета, которая доказано поможет вылечить диабет. Также оказалось, что бороться с недугом поможет какао, брокколи и генно-модифицированные имплантаты. А блокирование "белка стресса" и вовсе поможет предотвратить появление диабета и ожирения.