Тема:

Лечение диабета 4 часа назад

Новости Наука

2 марта 201818:16 Евгения Ефимова

Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа

Всё намного сложнее: диабет делится сразу на пять типов.
Фото Global Look Press.

Читайте нас в Telegram

На сегодняшний день диабет разделяется на два основных типа. Но шведские учёные заявили, что такая классификация сильно упрощена и надо говорить как минимум о пяти типах.

Напомним, что первый тип диабета является аутоиммунным заболеванием, при котором гормон инсулин не вырабатывается или его синтезируется очень мало (таких 10-15% от общего числа пациентов). Первый тип обычно диагностируется в детстве (впрочем, недавно оказалось, что в данном случае речь часто идёт об ошибке). Более распространённая форма, диабет второго типа, возникает в результате нарушения взаимодействия инсулина с клетками тканей (85-90 процентов больных).

В своей новой работе шведы описывают пять разных профилей заболевания: один аутоиммунный тип и четыре подтипа "приобретённых" (итого три тяжёлые и две лёгкие формы недуга). Фактически новая классификация отличается от общепринятой тем, что она разделяет диабет второго типа на несколько подгрупп.

"Перед нами первый шаг к персонализированному лечению диабета", — отмечает в пресс-релизе руководитель исследования профессор Лейв Гроп (Leif Groop) из Лундского университета.

Специалисты анализировали прошлые данные, собранные в научных работах, охватывающих в общей сложности информацию о почти 15 тысячах взрослых пациентов с диабетом первого и второго типа из Швеции и Финляндии. Они изучали профили пациентов с учётом шести различных показателей: измерения контроля уровня глюкозы в крови, возраст, когда была диагностирована болезнь, индекса массы тела (ИМТ), наличия определённых антител, связанных с аутоиммунным диабетом, и измерения чувствительности к инсулину.

Генетический анализ показал, что все пять типов отличаются между собой. Причём в каждой из пяти категорий были люди, кому только недавно диагностировали болезнь, и те, которые уже давно живут с таким диагнозом. Учёные также выяснили, что у пациентов из различных групп разные риски развития вторичных заболеваний (их порождает диабет).

Оказалось, что диабет первого типа и аутоиммунную форму диабета с поздним началом (не в детстве) можно объединить в одну форму диабета, которую учёные назвали тяжёлым аутоиммунным диабетом.

По словам авторов работы, заболевание, которое медики обычно называют диабетом второго типа, можно разделить на четыре категории, две из которых представляют собой тяжёлые формы болезни.

Одна подгруппа получила название "тяжёлого инсулинонедостающего диабета". Для такого заболевания характерны признаки как у аутоиммунной группы: относительно низкий индекс массы тела, недостаток инсулина и раннее развитие болезни. Между тем учёные не обнаружили в организме таких пациентов контрольных антител, указывающих на аутоиммунное заболевание.

Примечательно, что в этой группе была наиболее распространена диабетическая ретинопатия.

Гроп отмечает, что большая часть пациентов, которых отнесли в эту подгруппу, лечилась препаратом метформином (понижающее уровень сахара лекарственное средство). Он считает, что такое лечение нельзя назвать оптимальным для данного типа диабета. Больные явно нуждались в инсулине, почти так же, как пациенты с первым типом диабета, добавляет учёный.

Другой подгруппе дали название "тяжёлый инсулинорезистентный диабет". Недуг был связан с ожирением, и чаще всего клетки организма пациента не реагировали на инсулин. У таких пациентов была самая высокая вероятность возникновения заболеваний печени, хронического заболевания почек и диабетического заболевания почек. В этой подгруппе лишь небольшое количество пациентов принимали метформин, хотя, по мнению авторов работы, такое лекарство помогло бы таким людям больше.

Две другие подгруппы отнесли к лёгким формам заболевания. Одну назвали "лёгким диабетом, связанным с ожирением". Среди таких пациентов был характерен высокий ИМТ. Вторую назвали "лёгким диабетом, связанным с возрастом". Очевидно, что такой недуг в основном присутствует у пожилых.

Авторы работы говорят, что эти два типа заболевания можно контролировать при помощи метформина и корректировки образа жизни.

Таким образом нельзя объединять множество заболеваний в одну категорию диабета второго типа. "У такого заболевания существует подтипы, требующие разного лечения", — уверен Гроп.

На сегодняшний день диабет считается самым быстрораспространяющимся заболеванием на планете (кое-кто из медиков говорит об эпидемии): во всём мире этим заболеванием страдают более 420 миллионов человек. По прогнозам специалистов, эта цифра возрастёт к 2045 году до 629 миллионов людей. И потому так важно установить, чем отличаются разные формы.

По мнению специалистов, благодаря этой научной работе стало понятно, почему некоторые диабетики по-разному реагируют на лечение. Более того, открытие поможет медикам определять пациентов, находящихся в группе высокого риска возникновения осложнений. Некоторые специалисты и вовсе уверены в том, что исследование может коренным образом изменить то, как врачи будут диагностировать и лечить диабет в будущем.

Если говорить о значении исследования для пациентов, то оно поможет создать более персонализированное лечение и улучшить качество жизни миллионов больных людей, считает Гроп. Известно, что более раннее начало лечения заболевания помогает избежать риска возникновения серьёзных осложнений.

Авторы работы подчёркивают, что речь идёт именно о разных профилях заболевания, а не о пяти стадиях развития одной болезни. Впрочем, необходимы дальнейшие исследования. Например, они могли бы помочь определить, могут ли пациенты со временем "менять" типы диабетов. Кроме того, пока специалисты не знают, имеют ли разные типы болезни разные причины возникновения.

Результаты исследования представлены в научном издании The Lancet Diabetes and Endocrinology.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) постоянно сообщают о самых важных исследованиях в области лечения диабета. Так, была разработана экстрим-диета, которая доказано поможет вылечить диабет. Также оказалось, что бороться с недугом поможет какао, брокколи и генно-модифицированные имплантаты. А блокирование "белка стресса" и вовсе поможет предотвратить появление диабета и ожирения.

Ранее по теме

Сейчас

21:55

Трамп продлил антироссийские санкции на год из-за Донбасса

21:20

Террористы обстреляли российский центр по примирению сторон в Сирии

20:59

Аноним заминировал ТЦ "Охотный ряд" в Москве

20:04

Ковальчук арестован, убежище в Германии ему не дадут

19:42

У убитой лифтом крымчанки остались двое детей

18:43

У Центрального Мичиганского университета застрелили двух человек

18:02

В аэропорту Хельсинки в самолете произошел пожар

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин: мы создали оружие, которое другие страны сделать не смогли

Путин: мы создали оружие, которое другие страны сделать не смогли

2 часа назад
Где протек западный зонтик: глобальная ПРО США больше не панацея

Где протек западный зонтик: глобальная ПРО США больше не панацея

2 часа назад
Добыча пошла: началась разработка крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти

Добыча пошла: началась разработка крупнейшего в мире месторождения сланцевой нефти

1 час назад
Террористы обстреляли российский центр по примирению сторон в Сирии

Террористы обстреляли российский центр по примирению сторон в Сирии

1 час назад
Лазерный "Крым" и беспилотный "Севастополь": Поклонская предложила названия для нового вооружения

Лазерный "Крым" и беспилотный "Севастополь": Поклонская предложила названия для нового вооружения

2 часа назад
Скандал вокруг семьи Спартака Мишулина: результаты ДНК могут быть ошибкой

Скандал вокруг семьи Спартака Мишулина: результаты ДНК могут быть ошибкой

2 часа назад
Двойников царей и вождей заставят платить налоги

Двойников царей и вождей заставят платить налоги

1 час назад
Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце

Нужна помощь: Камилу Даянову спасет срочная операция на сердце

26.02.2018 10:36
Порошенко уверен, что "Газпром" не сможет разорвать контракты с "Нафтогазом"

Порошенко уверен, что "Газпром" не сможет разорвать контракты с "Нафтогазом"

2 часа назад
Калининградские ТЭС открыл лично президент

Калининградские ТЭС открыл лично президент

2 часа назад
Торговые войны: пошлины США на сталь и алюминий обеспокоили Россию и ЕС

Торговые войны: пошлины США на сталь и алюминий обеспокоили Россию и ЕС

7 часов назад
Гаркалина перевели в общую реанимацию в тяжелом состоянии

Гаркалина перевели в общую реанимацию в тяжелом состоянии

12 часов назад
Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

Малышке Вике нужна помощь на пересадку почки

20.02.2018 19:40
Актеры, перепутавшие победителей на прошлом "Оскаре" , вновь будут вести церемонию

Актеры, перепутавшие победителей на прошлом "Оскаре" , вновь будут вести церемонию

1 час назад
60 минут. Порошенко объявил акцию "Прикрути"

60 минут. Порошенко объявил акцию "Прикрути"

1 час назад
138
Бородюк стал главным кандидатом на пост спортивного директора РФС

Бородюк стал главным кандидатом на пост спортивного директора РФС

1 час назад
Ковальчук арестован, убежище в Германии ему не дадут

Ковальчук арестован, убежище в Германии ему не дадут

2 часа назад
У убитой лифтом крымчанки остались двое детей

У убитой лифтом крымчанки остались двое детей

2 часа назад
Атака на Уагадугу: погибли около 30 человек

Атака на Уагадугу: погибли около 30 человек

3 часа назад
Рябков рассказал о хамстве американцев и ответе на санкции

Рябков рассказал о хамстве американцев и ответе на санкции

3 часа назад
Сага Алексея Петренко: продолжение

Сага Алексея Петренко: продолжение

3 часа назад
США усилили авиаразведку у российских границ

США усилили авиаразведку у российских границ

3 часа назад
Массовая драка в центре Сочи: есть жертвы

Массовая драка в центре Сочи: есть жертвы

4 часа назад
У Центрального Мичиганского университета застрелили двух человек

У Центрального Мичиганского университета застрелили двух человек

4 часа назад
Впервые в истории легкой атлетики все участники забега были дисквалифицированы

Впервые в истории легкой атлетики все участники забега были дисквалифицированы

4 часа назад
Ватиканские монахини жалуются, что из них сделали рабынь

Ватиканские монахини жалуются, что из них сделали рабынь

4 часа назад
Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа

Новая классификация: диабет больше нельзя делить на два типа

4 часа назад
"Сармат" поступит в войска уже в ближайшее время, заявил сенатор Бондарев

"Сармат" поступит в войска уже в ближайшее время, заявил сенатор Бондарев

4 часа назад
Собчак займется мусором и равноправием полов

Собчак займется мусором и равноправием полов

4 часа назад
Склонен ли человек к потере памяти? Об этом расскажут его глаза

Склонен ли человек к потере памяти? Об этом расскажут его глаза

5 часов назад
Юная жена Овечкина обжилась в его вашингтонском особняке

Юная жена Овечкина обжилась в его вашингтонском особняке

5 часов назад
Украина получит от США Javelin на 47 миллионов долларов

Украина получит от США Javelin на 47 миллионов долларов

5 часов назад
Глава Дербентского района Дагестана задержан и помещен в ИВС

Глава Дербентского района Дагестана задержан и помещен в ИВС

5 часов назад
Сделка по передаче земель "Совхоза имени Ленина" признана недействительной

Сделка по передаче земель "Совхоза имени Ленина" признана недействительной

5 часов назад
Нелидов получил 8 лет и 27,5 миллиона штрафа

Нелидов получил 8 лет и 27,5 миллиона штрафа

6 часов назад
Тимур Кизяков в гостях у звезды "Движения вверх" Ивана Колесникова

Тимур Кизяков в гостях у звезды "Движения вверх" Ивана Колесникова

7 часов назад
Поминальная молитва: Андрей Леонов трогательно рассказал об отце

Поминальная молитва: Андрей Леонов трогательно рассказал об отце

7 часов назад
Детективная мелодрама "Чужая": что делать, когда у тебя украли лицо и прошлое

Детективная мелодрама "Чужая": что делать, когда у тебя украли лицо и прошлое

8 часов назад
Light Phone 2 обещает вернуть свободу, отнятую смартфонами

Light Phone 2 обещает вернуть свободу, отнятую смартфонами

8 часов назад
Погода на выходные: морозы ослабеют, снегопады усилятся

Погода на выходные: морозы ослабеют, снегопады усилятся

8 часов назад
Jaguar представил электрокроссовер I-Pace, который привезут в Россию

Jaguar представил электрокроссовер I-Pace, который привезут в Россию

9 часов назад
Volkswagen раскрыл салон нового "Туарега" до премьеры

Volkswagen раскрыл салон нового "Туарега" до премьеры

10 часов назад
20 самых устрашающих видов оружия всех времен

20 самых устрашающих видов оружия всех времен

11 часов назад
Стало известно, кто станет новым голосом кота Матроскина

Стало известно, кто станет новым голосом кота Матроскина

6 часов назад
"Железный человек" добился раннего релиза "Мстителей", но не в России

"Железный человек" добился раннего релиза "Мстителей", но не в России

12 часов назад
Без магния витамин D бесполезен и даже небезопасен

Без магния витамин D бесполезен и даже небезопасен

12 часов назад
Впервые на телевидении: фильм "Большой" покажут 9 марта

Впервые на телевидении: фильм "Большой" покажут 9 марта

01.03.2018 15:50
Флинтстоуны-младшие: детство в каменном веке

Флинтстоуны-младшие: детство в каменном веке

01.03.2018 15:00
Фильм "Лёд" выходит на китайские киноэкраны

Фильм "Лёд" выходит на китайские киноэкраны

01.03.2018 14:45
Со дна вершины: новая спортивная драма расскажет о воле к жизни и любви

Со дна вершины: новая спортивная драма расскажет о воле к жизни и любви

28.02.2018 13:09