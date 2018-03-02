В аэропорту Хельсинки в самолете произошел пожар

Пожар в самолете авиакомпании Norwegian, направляющемся из Хельсинки в Оулу. Возгорание произошло в крупнейшем аэропорту Финляндии Хельсинки-Вантаа. Загорелся багаж одного из пассажиров, загруженный в самолет. Задержка вылета из-за пожара составила час.

Огонь увидел грузчик, закрывая багажные люки самолета, сообщает РИА Новости. Горящую сумку немедленно выкинули из самолета и потушили. Владелец груза уже находился в салоне самолета.

Никаких преднамеренных действий или чего-то подозрительного полиция не выявила. "Причина воспламенения изучается", — заявил комиссар полиции Маркку Хелениуса.

Нарушителю может грозить штраф за их нарушение. Полиция выясняет, что загорелось в сумке, а также, были ли в багаже запрещенные к перевозке воздушным транспортом предметы — легковоспламеняющиеся жидкости, газы или электронные сигареты.

1 марта на борту самолета Boeing 787-9 авиакомпании Air Canada у пассажира вспыхнул телефон. Пассажир получил ожоги рук. Вылет рейса с 266 пассажирами из Торонто в Ванкувер из-за происшествия отложили на два часа.