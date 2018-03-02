"Сармат" поступит в войска уже в ближайшее время, заявил сенатор Бондарев

Несколько первых предсерийных образцов новейшей межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" поступят в войска уже ближайшее время, завил агентству ТАСС председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне Виктор Бондарев. Хотя о серийном производстве говорить пока рано. По крайней мере, в ближайшие два года, уточнил сенатор.

При этом стоить МБР будет недорого. Потому, что ее разместят в уже существующих шахтах, которые не нужно серьезно перестраивать под новую ракету.

Сенатор считает, что именно "Сармат" произвел самое сильное впечатление. Так как про него больше всего вопросов задают журналисты, и чаще всего упоминает Вашингтон. Однако это оружие сугубо оборонительное, напомнил Бондарев. Оно стало ответом на гонку вооружений, запущенную Штатами.

Подробности о новейшей стратегической межконтинентальной баллистической ракете "Сармат" вчера раскрыл Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию. Эта МБР способна поразить цель в любой точке мира. То есть у нее фактически нет ограничения по дальности.

Перспективная МБР может летать как через Северный, так и через Южный полюс. Кроме того, ракета оснащена самым современным комплексом преодоления противоракетной обороны.