Коляску затянуло, лифт пошел вверх: подробности гибели матери и ребенка в Крыму

Симферополец Олег Симонов, у которого при падении лифта в одном из многоэтажных домов Симферополя погибли жена и ребенок, рассказал подробности трагедии.

Как передает РИА Новости, его 38-летняя супруга Наталья вышла с 6-месячным сыном Владимиром на прогулку, но вскоре позвонила в истерике.

Выяснилось, что когда женщина с коляской зашла в лифт он начал падать, и коляску затянуло.

Симонов вместе с соседями бросился на помощь, стали ломать двери. "Жена была живая. С ней было все нормально. Она находилась в кабине лифта. Мы разрезали коляску и начали вытаскивать ребенка. И как только мы вытащили, лифт сам пошел вверх, а жена в этот момент была в проеме", — рассказал мужчина.

Сейчас на месте трагедии по адресу улица Балаклавская, 81, работают полицейские и сотрудники СКР, подъезд оцеплен.

ТАСС сообщает, что Следственный комитет России по Крыму возбудил уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Глава администрации Игорь Лукашев пообещал, что выплата компенсации семье погибших будет произведена в сжатые сроки. О размере компенсации не сообщается.