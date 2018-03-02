Город готовится к весне: в теплицах - миллионы тюльпанов и роз

Несмотря на морозы, у москвичей уже весеннее настроение. Этому способствует приближение 8 марта — Международного женского дня. Мужчины готовятся штурмовать прилавки цветочных магазинов. Спрос на букеты накануне праздника вырастает в разы, поэтому городские теплицы сейчас усиленно готовятся.

Комплимент, признание, традиция — или, наоборот, приятная неожиданность. Так уж повелось, что именно цветы — главный подарок для дам на все случаи жизни и особенно, конечно, 8 марта.

"Любой женщине понравится цветок, который подарен любимым мужчиной. И он может быть абсолютно любым", — говорит флорист Ольга Вергазова.

Но прежде эти самые цветы нужно вырастить — и тут без любви тоже никуда. В теплицах ГБУ "Озеленение" сейчас самые горячие дни. Нужно собрать ароматный урожай, упаковать и отправить во все уголки города, чтобы успеть к празднику. Розочки уже подтянулись и готовы радовать москвичек.

Срезать розы не так просто, как может показаться. Это целое искусство: необходимо точно отмерить место среза, иначе следующие побеги будут не такими хорошими красивыми.

В этих теплицах 50 видов роз разной длины стебля, размера бутона и цвета — от белого до черного. Есть с едва различимым ароматом, а на других грядках — те, что пахнут невероятно сильно. Отсюда и название — парфюмированные.

Процесс выращивания роз очень кропотливый. От маленькой почки до красивой розы пройдет 50 дней. Срезанные же цветы могут простоять до трех недель, но для этого необходимо правильно выбирать их перед покупкой.

"Бутон должен быть достаточно крепкий, без всяких вмятин, может быть, какие-то розы даже имеют легкий аромат. Стебель должен быть ровный, крепкий. И лист точно так же должен быть ярко-зеленый", — советует заместитель начальника Ульяновского производственного управления ГБУ "Озеленение" Светлана Фетисова.

В соседних помещениях красок и ароматов еще больше — здесь живут тюльпаны. В теплицах сейчас их выращивают по новым технологиям: вместо грунта — гидропоника. И здесь намного прохладнее: чтобы цветок созрел, а бутон приобрел яркий окрас, приходится поддерживать температуру не выше 12 градусов.

"Тюльпан практически готов, но сегодня не каждый тюльпан, который мы видим здесь, можно срезать. Потому что у нас есть такой термин — мы срезаем тюльпан в состоянии молочной спелости. То есть, когда он еще не имеет характерную яркую окраску", — объясняет главный агроном ГБУ "Озеленение" Вера Черкашина.

Два миллиона тюльпанов попадут в руки москвичек из этих теплиц. А в соседних готовят другие луковицы: этот десант высадится на городских клумбах уже в апреле, чтобы порадовать буйным цветением всех жителей столицы — совершенно бесплатно.