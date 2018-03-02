США усилили авиаразведку у российских границ

США усилили авиационную разведку вблизи российских границ. Американские самолеты провели разведывательные полеты после оглашения Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию сразу с нескольких направлений.

Три американских военных самолета-разведчика днем 2 марта совершили полеты у границ Калининградской области, у Крыма, Краснодарского края, а также вдоль граничащих с Донбассом российских областей, сообщает "Интерфакс". Кроме того, у Калининградской области отметились самолеты-разведчики Франции и Швеции.

Многочасовой полет у юго-западного и южного побережья Крыма совершил самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II с бортовым номером 157326. Он поднялся в воздух с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит. Борт 157326 кружил у побережья Крымского полуострова на высоте 7700 метров от Севастополя до Судака. При этом он иногда приближался к побережью на расстояние до 40 километров.

У российских берегов на Черном море одновременно с ним вел разведку стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk с бортовым номером 10-2043. Этот дальний беспилотник вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии. На высоте 16 тысяч метров этот дрон совершил пролет от западной оконечности Крыма вдоль его западного и южного побережья, а затем мимо всего побережья Краснодарского края вплоть до Сочи. Беспилотник четырежды проходил по этому маршруту.

На 30 километров дрон приблизился к Севастополю, идя практически по кромке морской российской границы. Дистанция до Туасе составляла у этого разведчика 35 километров. А до подлета к Крыму беспилотник совершал многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения в Донбассе, где сегодня была вылазка украинских разведчиков на территорию ДНР на мариупольском направлении, на высоте 15,5 тысячи метров.

К граничащим с Луганской областью Украины районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России дрон при этом подходил на дистанцию от 40 до 60 километров.

В это же время на Балтике стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135W с бортовым номером 62-4134 и позывным JOVE23 совершил полет вблизи сухопутных границ Калининградской области. Он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и находился в воздушном пространстве Польши, а также у морских границ российского анклава.

Усиление разведывательной активности самолетов-разведчиков может быть реакцией на Послание Путина, в котором он рассказал о новых видах российских вооружений.

Днем 2 марта был зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления ВВС Франции E3 Sentry AWACS, а также над Балтикой долго кружил шведский разведывательный самолет GLF4 с бортовым номером 102002.

2 февраля, месяц назад, российские истребители шесть раз отгоняли американские самолеты-разведчики от российских рубежей.