Массовая драка в центре Сочи: есть жертвы

Возбуждено два уголовных дела по факту массовой драки в центре Сочи, в которой от ножевых ранений скончались двое мужчин, еще один попал в больницу.

Об этом "Интерфаксу" рассказали в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю, отметив, что оба уголовных дела возбуждены по статье "убийство".

По словам собеседника агентства, драка произошла минувшей ночью близ кафе "Бистро" в районе Курортного проспекта.

Вначале было найдено рядом тело 35-летнего мужчины с проникающей раной груди, затем стало известно о гибели еще одного участника инцидента.

Конфликт между двумя подгулявшими компаниями произошел в ночь на 2 марта. Подвыпившие мужчины вышли для разборок на улицу, где в ходе драки в ход были пущены ножи.

Один из участников потасовки был убит на месте, двое – госпитализированы, при этом один из них впоследствии скончался.

Ведется розыск убийц, опрашиваются свидетели, устанавливается картина случившегося.