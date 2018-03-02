У Центрального Мичиганского университета застрелили двух человек

У Центрального Мичиганского университета 19-летний афроамериканец застрелил двух человек. Полиция города Маунт-Плезант призвала преподавателей и студентов найти укрытие и не покидать его, пока ситуация не станет безопасной. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News, стрелок все еще на свободе.