Рябков рассказал о хамстве американцев и ответе на санкции

Об американском хамстве рассказал замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Американская сторона сорвала запланированную встречу по информационной кибербезопасности в Женеве. "Подобный хамский выход не мог остаться без ответа", — подчеркнул Рябков.

В ответ были отложены консультации со старшим заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном, сообщает ТАСС. Консультации по стратегической стабильности и вопросам безопасности отложены, а не отменены. "Новые сроки никто не обсуждает, об этом говорить рано", — пояснил Сергей Рябков.

Россия сочла невозможным проведение встречи Рябкова и Шэннона, подчеркнул в интервью телеканалу "Россия 24" российский посол в США Анатолий Антонов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала странным, если говорить мягко и дипломатично, отказ экспертов США от участия в консультациях по международной информационной безопасности. Она отметила, что такой отказ выходит за рамки приличий. Особенно на фоне того, что договоренность о проведении встречи была достигнута, были конкретные сроки, потом консультации. При этом Мария Захарова добавила в эфире "Россия 24", что заявления о киберугрозах со стороны России беспочвенны. Представитель МИД России подчеркнула, что американцы получили команду о своем неучастии в самый последний момент, что стало для них самих неожиданностью.

США рассматривают много вариантов в отношении России в связи с ее действиями в Сирии, в том числе санкции, заявила официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт. Она же на брифинге в Госдепе отказалась отвечать на вопросы двух российских журналистов.

В Москве также рассматривают различные варианты ответа на недружественные шаги Вашингтона, заверил США Сергей Рябков.

"Мы должны сделать так, чтобы американцы чувствовали, что их потенциальные новые шаги разрушительного свойства по отношению к тем остаткам взаимодействия и диалога, которые еще сохранились у нас с ними, чтобы эти действия не остались без ответа с нашей стороны, чтобы они почувствовали, что их подобного рода меры не проходят незамеченными, — пояснил Рябков. — Характер нашего ответа целиком и полностью диктуется нашими собственными интересами, мы должны действовать так, чтобы не навредить себе, чтобы сохранить возможности для нормализации отношений с США, если и когда к этому будут готовы коллеги в Вашингтоне".