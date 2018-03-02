Путин - о коррупции, журналистике и социальных лифтах

Борьба с коррупцией в Дагестане, которая там началась с задержания высокопоставленных членов правительства республики, будет продолжена, заявил президент РФ Владимир Путин.

Как передает РИА Новости, он сообщил об этом на медиафоруме ОНФ "Правда и справедливость", отвечая на вопрос журналистки из Дагестана о том, будет ли продолжена в республике работа по борьбе с коррупцией и клановостью.

По мнению Путина, журналистика является творческой профессией и по его словам, есть немало примеров, когда "очень трудно отличить журналистику от литературного творчества". Он отметил, что СМИ всегда находятся на пике общественных проблем и вклад журналистов в решение этих проблем — чрезвычайно важен.

Руководитель страны полагает, что в России необходимо создать систему широкого и неполитизированного процесса формирования кадрового резерва, сообщает ТАСС.