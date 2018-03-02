Лыжник Устюгов пропустит оставшиеся этапы Кубка мира

Российский лыжник Сергей Устюгов из-за болезни принял решение пропустить оставшиеся в сезоне этапы Кубка мира. Всего в нынешнем сезоне пройдут еще четыре этапа соревнований.

"Он болел и все еще чувствует небольшое недомогание, поэтому не может достаточно интенсивно тренироваться, чтобы выступать на этапах Кубка мира", — сказал тренер спортсмена и российской команды Маркус Крамер, которого цитирует ТАСС.