За выборами в Москве будут следить 7 тысяч камер

По две видеокамеры на каждый участок будут установлены к выборам 18 марта.

К президентским выборам каждое помещение, в котором пройдёт голосование будет оснащено системами видеонаблюдения, сообщил глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Впервые системы видеофиксации выборного процесса будут размещены не только в помещениях участковых избирательных комиссий, но и в территориальных избирательных комиссиях.

Всего же по стране, как ранее сообщала глава ЦИК Элла Памфилова, будет работать около 40 тысяч видеокамер, которые смогут обеспечить покрытие большинства участков, на которых зарегистрировано порядка 80 процентов всех избирателей.

Черников в свою очередь добавил, что для использования на столичных участках "закуплено более полутора тысяч новых комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ)".