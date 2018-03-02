Президент призвал не жонглировать словами, а работать

Давайте мы не будем жонглировать словами, призвал президент Путин участницу медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Калининграде. Она предложила переименовать министерство здравоохранения в министерство здравосохранения.

Дело, по мнению главы российского государства, не в том, как называть, дело в том, чем это название наполнять. Он не поддержал инициативу о кардинальной реформе всей системы здравоохоранения.

"Что значит поменять всю систему? – удивился Путин в прямом эфире канала "Россия 24". — Нам нужно совершенствовать то, что есть. В принципе, у нас прогресс заметный в области здравоохранения".

На переоснащение детских поликлиник и отделений в больницах в 2018 году дополнительно выделено порядка 10 миллиардов рублей.

Также на медиафоруме ОНФ в Калининграде Путин отреагировал на предложение повысить ответственность за несанкционированные свалки.

"Что касается повышения ответственности, то у нас с этим, как говорят, не заржавеет, — согласился он. — Это самое легкое, простое, но нужно включать экономические механизмы решения проблемы. И сейчас в Госдуме находится соответствующий законопроект. Вы правы абсолютно в том, что нельзя просто взять и перетащить свалку с одного места на другое или ее закрыть и тут же рядом начать что-то другое".

Путин добавил, что законопроект уже прошел второе чтение.