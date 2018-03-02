Фанаты "Спартака" попадут на матч со "СКА-Хабаровском" по билетам на игру с "Крыльями"

Московский футбольный клуб "Спартак" решил сделать для болельщиков специальную акцию. Те фанаты, которые купили билеты на отмененную игру 1/4 финала Кубка России с самарскими "Крыльями Советов", смогут бесплатно попасть на матч 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровска".

Для прохода на стадион болельщикам нужно просто предъявить билет на игру с "Крыльями" в кассе стадиона, сообщается на сайте "Спартака". Кроме того, билеты на отмененный матч остается действительными. Фанаты смогут ими воспользоваться, когда объявят новую дату проведения встречи.