Атака на Уагадугу: погибли около 30 человек

Около 30 человек погибли при атаке боевиков на генштаб армии Буркина-Фасо и посольство Франции в Уагадугу. Шестеро нападавших были убиты.

По данным ТАСС, часть здания военного ведомства обрушилась в результате взрыва. В настоящее время ситуация под контролем силовиков.