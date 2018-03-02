У убитой лифтом крымчанки остались двое детей

В Симферополе мать и полугодовалый малыш стали жертвами неисправного лифта. У женщины остались двое детей – 14-летняя дочь и 8-летний сын.

Как сообщает РИА Новости, местные власти решили выделить семье материальную помощь, ее размер будет определен 5 марта. Муж погибшей оформит опекунство над девочкой, так как она от другого брака.

По факту трагедии возбуждено дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, виновным грозит до 10 лет. После случившегося было решено проверить все лифты в городе.