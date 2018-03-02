Ковальчук арестован, убежище в Германии ему не дадут

Суд Германии отправил под арест предполагаемого организатора контрабанды кокаина из Аргентины в РФ Андрея Ковальчука до принятия решения по запросу России о его выдаче.

Об этом рассказал "Интерфаксу" адвокат подозреваемого Владимир Жеребенков, подчеркнув, что служители немецкой Фемиды пришли к выводу, что состояние здоровья Ковальчука позволяет ему находиться под арестом.

При этом юрист отметил, что из-за тяжести обвинения судья отвергла возможность освободить российского бизнесмена под залог, и теперь Ковальчук будет находиться в городской тюрьме Берлина.

При этом, как передает ТАСС, коммерсант не просит власти ФРГ о предоставлении политического убежища, понимая, что против него выдвинуты очень тяжелые обвинения уголовного характера.

Об этом рассказал Жеребенков, сообщив, что предоставление политического убежища лицам с таким "букетом" криминальных обвинений противоречило бы германской практике.

Ковальчук был задержан полицией накануне в пригороде Берлина у себя дома по запросу России, которая объявила предпринимателя в международный розыск по линии Интерпола.

В РФ Ковальчук заочно арестован по обвинению в организации контрабанды крупной партии кокаина из Аргентины в Россию.

В рамках "кокаинового дела" в декабре 2017 года в Москве при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, ФСБ были задержаны трое россиян — Али Абянов, Владимир Калмыков и Иштимир Худжамов — а из незаконного оборота изъято более 362 килограммов кокаина.

Жеребенков отметил, что его клиент категорически не признает вину и настаивает, что стал жертвой провокации, организованной аргентинской полицией при участии американских спецслужб с целью дискредитировать российскую дипломатическую миссию.

По словам Ковальчука, в чемоданах, обнаруженных в школе посольства РФ в Аргентине, находились кофе, алкоголь, подарки и личные вещи. Доказательства этого он намерен предоставить следствию.

Ранее Жеребенков сообщал, что процесс экстрадиции его подзащитного может занять до трех месяцев.