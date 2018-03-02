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2 марта 201821:43 Павел Зарубин

За границей началось досрочное голосование: глава ЦИК верит в порядочность кандидатов

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Досрочное голосование россиян за границей уже началось. А число избирателей в России, пожелавших проголосовать по месту пребывания, приближается к двум миллионам. 7000 видеокамер установят на избирательных участках только в Москве, по две на участок.

Видеонаблюдение будет организовано в помещениях участковых комиссий и впервые в территориальных избиркомах. По всей же России число камер на участках превысит 40 тысяч. Наши камеры продолжают следить за тем, что делают кандидаты на пост президента.

В Кабардино-Балкарии — массовое восхождение на Эльбрус, самую высокую вершину Европы. Среди тех, кто пошел вверх — доверенное лицо Путина, двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

"Хотелось бы сказать от лица сборной России по греко-римской борьбе, что все мы за Владимира Владимировича. Он ответственный, он держит свое слово", — агитирует двукратный олимпийский чемпион Роман Власов.

Восхождением на Эльбрус несколько тысяч участников акции хотят привлечь внимание молодежи к выборам.

- Поднимаем России знамя!

Крупнейший мужской монастырь — Троице-Сергиево Лавру — посетил Григорий Явлинский. В Сергиевом Посаде он дал интервью зарубежным СМИ и поговорил с избирателями об экономике и внешней политике.

"Я буду выводить страну из изоляции, добьюсь того, чтобы отменили санкции. Это не утопия, это так оно и есть. Что сейчас есть — это безобразие. А то, что я говорю, это не утопия. Это надо сделать, потому что это надо сделать, это в наших национальных интересах", — призывает Григорий Явлинский.

"Водолаз все равно в перчаточке", — отмечает Борис Титов.

- Конечно, в перчатках.

Океанариум в Воронеже создан предпринимателями. Борис Титов, посетивший его, останавливается у аквариума с осьминогом.

"Еще я помню, они тянули, кто будет чемпионом, когда в Германии в футбол играли. Кто победит на президентских выборах, скажи, пожалуйста?" – обращается Титов к осьминогу.

Осьминог никакого знака не подал. Борис Титов сегодня еще и на мясокомбинате, и, главное, на агрофоруме. Здесь он представил свою программу развития сельского хозяйства.

"Чтобы люди на земле имели три главные вещи. Первое, непосредственно землю, чтобы никто не мог ее отобрать, чтобы они это чувствовали, не было страха за то, что их собственность уйдет кому-то другому или государство ее заберет. Второе, это кредиты, деньги. Потому что сегодня спросите у фермера, что стоит получить кредит! Ну и третье, средства производства, причем все. От техники в поле до логистических складских помещений, до реализации, то есть сети реализации", — оглашает свои представления Борис Титов.

"Здесь присутствуют действительно люди заинтересованные, реальные производители разные, и крупные, и мелкие, и представители фермерских хозяйств, которые заинтересованы как раз в том, чтобы развивалось сельское хозяйство. Удивительное дело, казалось бы, если взять Грудинина Павла, вот кому, как ни ему продвигать эту тему развития сельскохозяйственного направления агропромышленного комплекса России, тему продовольственной безопасности России. Я почитала его программу. Я увидела пятый шаг, в котором написано, значит, устойчивое развитие села. Вот для меня это просто слова. Более того, я вам могу сказать, если село находится за МКАД, где квадратный метр земли стоит очень приличных денег, то, наверное, его устойчиво развивать просто. Но как бы это распространить на всю Россию?" – спросила зампред комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Марина Карпова.

Кандидат от КПРФ Павел Грудинин — в Иркутской области. В Доме культуры города Ангарска он встретился со своими сторонниками, которым показали фильм о совхозе имени Ленина.

"Наши пенсионеры получают материальную помощь от нас еще, плюс к этому все, что производит совхоз, — рассказывал ангарцам Павел Грудинин. — Бесплатно они получают овощи, фрукты. Наша ситуация, которую видели, говорит только об одном: у нас бесплатные кружки, бесплатные спортивные секции. Мы делаем многое и даже больше, как делали наши товарищи только в Советском Союзе".

"Родители мои с 1949 года в совхозе Ленина. Наша семья — династия совхоза, а мне он не дал даже справку на пенсию, я получаю совсем небольшую пенсию. И деньги, и поощрения денежные, и картошку мы не получаем. Ничего!" – опровергает слова Грудинина акционер совхоза имени Ленина Тамара Маркина.

- А почему это происходит?

"Это вы у него спрашиваете, потому что мы судимся с ним", — отвечает Маркина.

— У кого?

"У Павла Николаевича Грудинина", — отвечает женщина.

Тамара Маркина и еще несколько бывших работников совхоза имени Ленина 2 марта в арбитражном суде Московской области, по их словам, добиваются справедливости.

"Ведется аудиопротоколирование судебного заседания по делу 337-18 по рассмотрению исковых требований ЗАО "Совхоз имени Ленина" к Грудинину Павлу Николаевичу", — предупреждает судья по делу.

Акционеры совхоза, как они рассказывают, с возмущением узнали, что часть дорогих подмосковных совхозных земель была продана. Судья в ходе заседания спрашивает: каким образом пострадали права акционеров?

- Как права этой сделкой нарушены ваших доверителей? – спрашивает судья.

"Грубейшим образом нарушены, поскольку Совхоз имени Ленина лишил акционеров крупного земельного актива, двух земельных участков, которые вообще-то, по нашим предположениям, по состоянию на 2008 год стоили гораздо больше, чем 1 миллиард рублей. И автоматически пострадали права акционеров, которые, так сказать, имеют право извлекать прибыль из членства в акционерном обществе", — отвечает представитель истцов, адвокат Владимир Бояринов.

"Были проданы два участка. Нас это возмутило, так как мы этого никогда не знали. Мне представляется, что все это сделано незаконно и в обход акционеров. Наши земли проданы, там стоят магазины", — возмущена акционер Совхоза имени Ленина Ольга Маркина.

Речь идет о знаковой коммерческой недвижимости Подмосковья — крупнейших торговых центрах.

"Генеральный директор Совхоза имени Ленина совершил от имени Совхоза имени Ленина сделку по отчуждению земельных участков общей стоимостью более чем на 1 миллиард рублей в пользу общества ТД "Девелопмент", учредителем которого он являлся. То есть у нас Павел Николаевич Грудинин и со стороны совхоза директор, и он участник общего собрания участников ТД "Девелопмент", учредитель ТД "Девелопмент", то есть он и здесь, и здесь", — поймал Грудинина на притворной сделке по торговле с самим собой адвокат Владимир Бояринов.

Через несколько часов заседания арбитражный суд вынес свое решение.

"Данным решением суд признал эти сделки незаконными. Они совершены в нарушение порядка одобрения сделки всеми участниками. Теперь появляется возможность вернуть их в состав всего совхоза", — рассказывает о решении суда представитель истцов адвокат Артем Игнатенко.

Владимир Жириновский в радиоэфире обратился к российским женщинам.

"Женщины России! К ним хочу обратиться! Тоже вам тяжелейшая доля — мужчин не хватает больше десяти миллионов, все погибли на войнах, революции... Вечно у вас стирка, эти горшки. Что-то там болеют люди. Мужа нет, много одиночных семей. Самая тяжелая доля у женщин России! И царь вам не помог, и советская власть вас погнала строить заводы, фабрики, и демократы вас погнали продавать последнюю подушку, последние галоши. Поэтому мы хотим и о вас подумать, дать вам больше пособий. Особенно матерям-одиночкам", — обратился лидер ЛДПР Владимир Жириновский к своему потенциальному электорату.

Центризбирком России 2 марта заключил соглашение с целым рядом волонтерских и молодежных организаций. Они добровольно и бесплатно помогут избирательной комиссии в информировании россиян о подготовке и проведении выборов, а в день голосования окажут всю необходимую помощь маломобильным избирателям.

Глава Центризбиркома сегодня ответила на вопрос, будет ли реагировать ЦИК на то, что некоторые кандидаты продолжают присылать вместо себя на дебаты доверенных лиц.

"Но вы же понимаете, можно было бы поставить вопрос административный. Да. Давайте. Если не болеете, несите справки. Это же никто не делает, понимаете, из щепетильности, из уважения к кандидатам. Исходя из того, что презумпция доверия, к кандидату, который идет на высочайшую должность в стране, не может же он в таких мелочах лукавить", — апеллировала к совести кандидатов председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Ксения Собчак сегодня приехала на полигон Кучино. У нее свои идеи, что делать с мусором в мегаполисах.

"Отдельный сбор подразумевает и отдельное хранение, что, безусловно, снижает процент вредных выбросов. И второе, это перерабатывающие заводы, которых не хватает физически и которые работают на старых технологиях", — перечисляет свои идеи кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак.

За рубежом сегодня стартовало досрочное голосование. По данным Центризбиркома, 80 тысяч граждан России, которые находятся за границей, смогут проголосовать досрочно.

Основанием для этого является компактное проживание россиян в населенных пунктах, которых отдалены от посольств и консульств, также раньше срока имеют право проголосовать военнослужащие на зарубежных базах и российские туристы на популярных курортах. Кроме того, досрочное голосование проводится в тех странах, в которых воскресенье — выходной день. Всего досрочное голосование будет проводиться на 17 участках в 11 странах.

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