Порошенко уверен, что "Газпром" не сможет разорвать контракты с "Нафтогазом"

Президент Украины Петр Порошенко заявил об уверенности, что газовые контракты "Газпрома" и "Нафтогаза" не будут разорваны, и транзиту ничего не угрожает.

Как передает РИА Новости, об этом он сообщил в ходе совещания по ситуации в энергетическом секторе Украины, комментируя заявление председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера о том, что компания начинает процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.

Порошенко отметил, что как только наступает холод РФ и "Газпром" применяют поставки газа в качестве механизма политического давления.

28 февраля Стокгольмский арбитраж принял решение взыскать с "Газпрома" в пользу "Нафтагаза" 2,56 миллиарда долларов в качестве компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину.

В российском газовом концерне заявили о несогласии с решением, подчеркнув, что получили от "Нафтогаза" деньги на оплату поставок газа в марте, однако вернули их из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту, а потому поставки голубого топлива Украине с 1 марта осуществляться не будут.