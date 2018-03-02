Лазерный "Крым" и беспилотный "Севастополь": Поклонская предложила названия для нового вооружения

Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила дать новому боевому лазерному комплексу название "Крым", а беспилотному подводному аппарату – "Севастополь". Ранее чеченский лидер Рамзан Кадыров призвал назвать ракету "Пальмирой" – в честь погибших в Сирии российских военных.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о разработке вооружений, аналогов которым нет в мире. Как заметил глава государства, другие страны не смогли создать нечто подобное. При этом, отметил он, возможно использование новых военных технологий в гражданских отраслях.