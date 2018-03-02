Во время блица Путин пошутил про себя и рассказал про салат и лень

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос о том, что он смотрит в Новый год, когда вся страна смотрит выступление президента перед боем курантов, рассказал, что тоже ждет и смотрит это выступление.

Как передает РИА Новости, об этом глава государства рассказал на медиафоруме ОНФ в Калининграде, под смех и аплодисменты собравшихся.

Путин также признался, что любит готовить салат и пообещал им угостить. "Ловлю на слове", — ответила ему модератор дискуссии Ольга Тимофеева, сопредседатель центрального штаба ОНФ.

"Интерфакс" сообщает, что, по мнению Путина, главным историческим событием, которое ему хотелось бы изменить, был развал Советского Союза.

Он также рассказал участникам форума, что не хотел бы знать своего будущего, которое наступит через 5-10 лет.

Отвечая на вопрос о кумирах, Путин сказал, что ему нравится деятельность многих общественников, культурных и государственных деятелей.

Президент РФ считает, что лучшим историческим временем является современность, поскольку в прошлые времена все его предки были крепостными крестьянами, а сегодня он – президент громадной страны.

Руководитель страны признался, что главным для него является результат, но при этом у него нет мечты, которая до сих пор не сбылась.

Путин рассказал, что верит в народные приметы и открыл секрет того, как ему удается запоминать большие объемы информации. "Если каждый день этим заниматься, то это не представляет труда", — сказал он.

На вопрос, что для него является лучшим отдыхом, Владимир Путин ответил — смена деятельности.

Он пояснил, почему носит часы на правой руке – на левой, по его словам, заводная головка крутится: "неудобно, больно, поэтому я сюда их перевесил".

Президент РФ считает, что лучший способ победить лень – это работать.