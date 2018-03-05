Самых маленьких в мире обезьянок разделили на два вида

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Открытие новых видов 1 час назад
Самых маленьких в мире обезьянок разделили на два видаЧитайте нас в Telegram
Самым миниатюрным представителем приматов сегодня считается карликовая игрунка. Этот вид обитает в странах Южной Америки. Впервые был описан в 1823 году немецким натуралистом Иоганном Спиксом.
Длина тела карликовых игрунок колеблется от 11 до 15 сантиметров, не считая хвоста, который достигает в длину 17-22 сантиметров. Вес животных не превышает 150 граммов.
Эволюционные биологи давно интересуются этим видом. И теперь, благодаря секвенированию генома и новейшим филогенетическим анализам, международная команда под руководством учёных из Университета Солфорда (Великобритания) выяснила, что на самом деле одноимённый род, к которому относятся миниатюрные приматы, включает не один вид, а два.
Самое интересное, что расхождение этих видов произошло примерно 2-3 миллиона лет назад. Но из-за внешнего сходства отличить их довольно сложно, поэтому всё это время всех игрунок классифицировали как один вид.
Пока что исследователи изучили карликовых игрунок лишь в ограниченном регионе – бассейне реки Амазонка, однако есть предположение, что дальнейшая работа в джунглях позволит выявить и другие неизвестные ранее виды.
По словам биологов, это открытие играет важную роль в вопросе сохранения видов. Получается, что численность карликовых игрунок по сути сократилась вдвое, раз это не один вид, а два. Впрочем, им повезло (больше, чем, например, коалам): обезлесение пока что не затронуло ареалы их обитания.
Подробно изучив местность, исследователи пришли к выводу, что один из видов живёт в лесах на побережье реки Жапура в Бразилии, далее ареал его обитания простирается к западу до Колумбии, Эквадора и Перу. Другой вид обитает к югу от Амазонки, к востоку от реки Мадейра и, возможно, в Боливии и Перу.
Собственно, из-за первоначальных географически неточных данных учёные и не могли до сих пор понять, что карликовые игрунки делятся на два вида. По словам авторов, Иоганн Спикс просто не указал в своих записях точного места обнаружения этих животных.
Кстати, карликовые игрунки (теперь оба вида) занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы; ранее их статус оценивался как "вызывающие наименьшую озабоченность", но в связи с недавними эпидемиями эксперты настаивают, чтобы его изменили на "уязвимые".
Команда тем временем планирует продолжить работу в южноамериканских лесах и надеется собрать больше сведений об обоих видах и, возможно, открыть новые.
Статья с описанием удивительных обезьянок представлена в издании Molecular Phylogenetics and Evolution.
Кстати, ранее новый вид лемуров назвали в честь известного приматолога.
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