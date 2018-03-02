"Я их не знаю": Жириновский недоволен участниками дебатов

Кандидат в президенты РФ от ЛДПР Владимир Жириновский возмутился, что на дебаты с ним из конкурентов лично пришли лишь Григорий Явлинский ("Яблоко") и Максим Сурайкин ("Коммунисты России"). Сергея Бабурина ("Российский общенародный союз"), Павла Грудинина (КПРФ), Ксению Собчак ("Гражданская инициатива") и Бориса Титова (Партия роста) представляли доверенные лица. "Я их не знаю", — пояснил свое недовольство предводитель либерал-демократов в эфире "России 24".

Ранее в ходе дебатов Жириновский поссорился с Собчак, за что та облила его водой. Сурайкин, в свою очередь, заявил, что не стал за нее заступаться, так как она — "информационная торпеда".

Выборы президента намечены на 18 марта. Претендентов – восемь. Действующий глава государства Владимир Путин участвует в выборах как самовыдвиженец.