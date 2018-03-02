Три тысячи человек эвакуировали в центре Москвы из-за звонка о бомбе

В пятницу вечером из торгового центра "Охотный ряд" возле стен Кремля эвакуировали три тысячи человек после анонимного звонка о минировании.

Как сообщает "Интерфакс", в правоохранительные органы позвонил неизвестный и сообщил о минировании центра. Для проверки из помещений были выведены три тысячи человек.

Торговый центр будут обследовать кинологи со специально обученными собаками.

Подобный звонок о минировании "Охотного ряда" уже поступал 25 февраля.