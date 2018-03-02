Бородюк стал главным кандидатом на пост спортивного директора РФС

Александр Бородюк в ближайшее время может стать спортивным директором Российского футбольного союза. Еще недавно специалист работал главным тренером сборной Казахстана, однако из-за неудовлетворительных результатов контракт с ним был расторгнут.

С 2002 по 2012 год Александр Бородюк трудился в штабе сборной России. Также он возглавлял московское "Торпедо" и "Кайрат". По информации "Спорт-экспресс", Бородюк является главным кандидатом на пост спортивного директора Российского футбольного союза.

Напомним, что исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев недавно заявил журналистам, что в организации практически определились с кандидатурой на вакантное место. Сам Бородюк пока не подтвердил свое назначение.