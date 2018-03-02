Владимир Путин назвал Мегин Келли виновника новой гонки вооружений

Гонка вооружений между США и Россией началась после выхода Вашингтона из Договора по противоракетной обороне, заявил Владимир Путин в интервью телеканалу NBC. Он также рассказал, что все испытания новейших систем стратегического оружия, создаваемых в России в ответ на шаги американской стороны, прошли успешно. При этом президент отметил, что великим державам стоило бы вместе бороться с террористами, а не создавать угрозы друг для друга. По словам Путина, он предлагал США совместно работать над системами ПРО, но получил отказ.

"Некоторые аналитике на Западе успели высказаться, что тем самым объявлена новая холодная война. С вашей точки зрения, объявлена ли новая холодная война?" – интересуется у Путина журналист телеканала NBC Мегин Келли.

"С моей точки зрения, — ответил Путин, — они не аналитики. Они – пропагандисты. Почему? Потому что все, о чем я сегодня говорил, это не инициативная работа с нашей стороны. Это ответ на программу противоракетной обороны и на односторонний выход Соединенных Штатов в 2002 году из Договора об ограничении противоракетной обороны".

"Некоторые уже заявили, что некоторые испытания прошли неудачно. И поэтому была показана мультипликация вместо реальных видео", — попыталась раззадорить президента России американская журналистка.

"Вы имеете в виду именно межконтинентальную тяжелую баллистическую ракету?" – спокойно решил уточнить президент.

"Да, я спрашиваю о той ракете, о которой вы сказали, что ПРО от нее невозможна", — кивнула Мегин Келли.

"Каждая из этих систем легко преодолевают системы ПРО, — ответил Путин. – В этом и смысл всех этих разработок".

- Испытания были? И они успешно сработали?

"Конечно, — подтвердил Путин. – Отлично. Какие-то из них подлежат еще дополнительной работе по некоторым системам. Некоторые уже стоят на вооружении. А по некоторым из них началось промышленное производство".

"Позвольте еще вопрос. Есть ли у России рабочий и работающий вариант МБР с ядерным двигателем?" – спросила Келли.

"Они все работающие. Все испытаны. Просто каждая из систем находится на разных степенях, разных стадиях готовности. Одна из них уже находится на боевом дежурстве. В войсках находится", — ответил Путин.

Полную версию этой беседы телеканал NBC еще не опубликовал, ограничились пока только такими анонсами. В прошлый раз интервью Владимира Путина, которое он дал летом американской журналистке Мегин Келли, посмотрело почти шесть миллионов американцев, что саму Келли вывело на новый уровень популярности. Отзывы были не только позитивные: журналистку назвали не иначе как агентом Кремля.

Еще с прошлого года на Мегин Келли повесили ярлык "агент Кремля". Обвиняли в непрофессионализме, а все потому, что, по мнению американских аналитиков, она была слишком лояльна к Владимиру Путину.

Впрочем, Келли потом сама разъяснила, в чем разница между лояльностью и банальным уважением.

Конечно, странно слышать обвинения в адрес человека, который лучше многих воплощает ту самую "американскую мечту". Мегин Келли родилась в обычной семье, карьерных высот добилась сама. После юридической школы — должности в крупных компаниях. Занимается спортом, преподает аэробику. В 2003 году устроилась на местный телеканал в Вашингтоне, затем ее заметили в руководстве FOX News. В Россию в прошлом году она уже поехала как автор собственной рубрики для телеканала NBC. Интервью с Путиным тогда и стало первым выпуском собственной программы.

"Эти обвинения укладывают в то русло, что есть только американская точка зрения, а все остальные — неправильные. Начинают воспринимать подозрительно, а почему ты предоставляешь ему право высказаться, почему ты их показываешь не чудовищами, а людьми, которые пытаются что-то объяснить?" – отмечает политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак.

Вообще судьба тех, кто пытается услышать иную точку зрения, незавидна. Русский след и руку Кремля искали в каждом кадре документального фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным". Даже обвиняли в госзаказе, ведь никто ранее так близко не подбирался к персоне Путина. Но на самом деле легкость документального бытия – это долгий период титанических согласований. И все ради режиссерской задумки – политика без купюр от первого лица.

"Нельзя говорить, что он опасается за то, что после фильма о Путине его обвинят за излишние симпатии к России. Потому что любые обвинения в том, что настроен негативно к действующей американской власти – скорее плюс, и те люди, которые его ценят и уважают, его творчество, — это те же, кто также настроен критически в отношении политики США", — продолжает политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Отмечу: только в России фильм посмотрели более 1,5 миллиона человек. А в прошлом году лента удостоилась приза зрительских симпатий, как лучшая документальная работа на Европейском кинофестивале.

Точное количество интервью, которые Владимир Путин дал журналистам за время своих президентских сроков даже не сосчитать. Есть предположение, что эта цифра может превышать одну тысячу. Но это не точные, а лишь оценочные данные. И вот главный вопрос: если интервью было так много, тогда почему запоминаются лишь единицы? И что стало с теми, кто не смог пропиариться за российский счет?

"Интервью с Путиным — это экзамен на профпригодность. Путина поставить в свое русло и по этому руслу вести интервью не получится, хотя это будут делать любые журналисты. Он в силу обладания определенной информацией выше на несколько голов", — подчеркивает политолог-публицист Михаил Синельников-Оришак.

Немецкий журналист Хуберт Зайпель также был тем, кто не смог уложить свои вопросы в формат интервью и снял документальный фильм. Еще до премьеры он признался: симпатия к Путину не мешает ему быть объективным. В фильме обсуждались самые острые вопросы: Крым, санкции, взаимоотношения России и Запада. Ленту, конечно, многие раскритиковали. Но были и те, кто поддержал. В итоге Зайпель неожиданно для себя еще и книгу про Путина написал. Тираж в мире превысил сотни тысяч экземпляров.

"Прежде всего, я не стремлюсь представлять российские либо германские интересы – я стараюсь быть объективным. Да, я выказал свое отношение к позиции госпожи федерального канцлера. Не думаю, что у меня на родине возникнет слишком много проблем – во всяком случае, в тюрьму я не попаду", — пошутил журналист и публицист из Германии Хуберт Зайпель".

723 секунды в обществе Путина для журналиста из Кыргызстана стали судьбоносными. Общение Сыягуль Караман с российским лидером в Сочи в 2017 году, по сути, стало новой вехой в ее карьере. Интервью потом разобрали на цитаты. Но мало кто знает, что заявку на интервью подавали на удачу.

"Если честно, мы ожидали такой ответ: давайте мы сами запишем или, извините, плотный график, — признается киргизская журналистка Сыягуль Караман. — Когда я сейчас договариваюсь о съемках, представляюсь, то даже не успевают дослушать тему интервью, говорят – приезжайте".

Отвечая на вопросы коллег, журналисты, взявшие интервью у Путина, сходятся во мнении — важно осознать причинно-следственную связь. Ради чего все это? Попытки пропиариться уступают попыткам понять собеседника.