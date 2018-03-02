Ивелин Попов забил мяч в первой игре за "Рубин"

Матчем в Каспийске между махачкалинским "Анжи" и казанским "Рубином" стартовал 21-й тур РФПЛ. После зимней паузы командам осталось провести 10 матчей, чтобы завершить нынешний сезон. В первой же встрече тура соперники сыграли вничью – 1:1.

В первом тайме на 36-й минуте за "Рубин" свой первый гол забил болгарин Ивелин Попов, на правах аренды перешедший нынешней зимой в Казань из московского "Спартака".

Однако удержать преимущество команде Курбана Бердыева не удалось. Уже в добавленное время Хуан Лескано спас махачкалинский клуб от поражения.

После этой встречи у "Рубина" стало 24 очка. Казанцы находятся на 11-м месте. "Анжи" располагается на 14-й строчке в турнирной таблице, набрав 20 баллов.