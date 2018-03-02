Актеры, перепутавшие победителей на прошлом "Оскаре" , вновь будут вести церемонию

Актеры Уоррен Битти и Фэй Данауэй, которые в 2017 году неправильно назвали обладателей премии за лучший фильм, вновь объявят победителей в этой номинации на грядущем "Оскаре". А вот тех, кого сочли виновными в этой ошибке, от работы отстранят, сообщает Fox News.

В прошлом году по ошибке вместо конверта с лучшим фильмом на сцену вынесли конверт с именем победительницы в категории "Лучшая женская роль". Таким образом Данауэй объявила победителем не картину "Лунный свет", а "Ла-Ла Ленд".

Ранее стало известно, что двух сотрудников аудиторско-консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC), из-за которых произошла ошибка на 89-й церемонии вручения премии "Оскар" 26 февраля, отстранят от работы, связанной с наградой.

В этом году церемония вручения "Оскара" состоится в ночь с 4 на 5 марта.