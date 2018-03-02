Трамп продлил антироссийские санкции на год из-за Донбасса

Президент США Дональд Трамп распорядился продлить еще на год санкции в отношении России из-за ситуации на Украине.

Как передает РИА Новости, об этом спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана проинформировала пресс-служба Белого дома.

Администрация США считает, что ситуация на востоке Украины продолжает представлять угрозу национальной безопасности и международной политике Америки, а потому указ Барака Обамы от 2014 года, в соответствии с которым были впервые введены санкции в отношении России, продлен еще на 365 дней.