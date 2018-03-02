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2 марта 201822:27

Шторм "Райли" отменил в США почти 2,6 тысячи авиарейсов

EPA

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Почти 2,6 тысячи авиарейсов были отменены в США из-за надвигающегося на Восточное побережье страны шторма "Райли".

Как передает ТАСС, сильный ветер, чья скорость достигает 112 километров в час и обильные осадки заставили авиационных перевозчиков отменить множество рейсов в северо-восточных штатах Америки. Речь идет о воздушных гаванях Нью-Йорка, Нью-Арка в штате Нью-Джерси, Бостона в штате Массачусетс, Филадельфии в штате Пенсильвания, а также аэропорта в столичном округе Колумбия.

Надвигающаяся стихия также привела к задержке полутора тысяч авиарейсов.

По прогнозам синоптиков, такая погода может продлиться вплоть до 4 марта. Поэтому многие авиакомпании предоставили пассажирам возможность перебронировать билеты на другие дни или вообще сдать их без выплаты штрафов.

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