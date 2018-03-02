Канадская полиция ищет добровольцев, готовых напиться в участке

Полиция канадского Ванкувера ищет волонтеров, готовых выпить несколько стопок крепкого алкоголя прямо в участке, под бдительным надзором стражей порядков. После этого участников эксперимента обещают накормить пиццей и развести по домам, сообщает CTV News.

Столь невиданная щедрость нужна полицейским для того, чтобы помочь стажерам научиться проводить тест на трезвость. После того, как участники эксперимента выпьют, им нужно будет совершить несколько заданий.

Кроме того, "пьющим водителям" придется подписать бумагу об отказе вождения автомобиля до конца дня, а также письменно заверить полицейских, что они будут вести себя в участке пристойно.

К участию в эксперименте допускаются добровольцы от 24 до 60 лет без медицинских запретов на употребление алкоголя.