РФ собирается представить новый механизм расследования химатак

Россия завершила консультации по проекту резолюции об учреждении нового механизма по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии, документ готов к голосованию.

Как передает РИА Новости, об этом рассказали в постоянном представительстве России при Организации Объединенных Наций, подчеркнув, что пока неизвестны сроки вынесения документа на голосование.

Россия ознакомила членов Совета Безопасности с проектом резолюции еще в январе. В ответ американская делегация выступила против него, предложив восстановить миссию ООН-Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР).

Российский постпред при ООН Василий Небензя тогда пояснил, что продление мандата СМР возможно только при исправлении фундаментальных недостатков в его работе.

Предложенный РФ проект резолюции содержит предложение об учреждении независимого ооновского механизма по расследованию химических атак в Сирии, эксперты которого будут делать свои выводы на основе проверенных данных, которые будут собираться непосредственно на местах инцидентов.

В ноябре 2017 года РФ заблокировала продление мандата СМР — для выработки нового формата работы следователей и, пообещав предложить новый алгоритм действий.