Саночник Репилов пропустит чемпионат России из-за проблем со здоровьем

Российский саночник Роман Репилов, по итогам сезона ставший третьим в общем зачете Кубка мира, не сможет принять участия в чемпионате страны из-за возникших проблем со здоровьем. Об этом он заявил лично, сообщив, что в настоящий момент проходит лечение.

Напомним, что на Олимпийских играх в Пхенчхане 21-летний саночник из России выступил неудачно, заняв восьмое место в личном турнире.

"Я не выступлю на чемпионате России. У меня есть определенные проблемы со здоровьем, сейчас я прохожу лечение", — приводит слова Репилова ТАСС. Старт чемпионата России намечен на 4 марта.