В Рио-де-Жанейро вооруженные люди захватили заложников в отделении банка

В Рио-де-Жанейро группа вооруженных людей захватила заложников в одном из банковских отделений. О ЧП сообщает телеканал Globu.

Как уточняется, инцидент произошел в районе Мадурейра на севере города в пятницу, 2 марта. На место происшествия прибыли представители батальона спецопераций – элитного подразделения военной полиции штата Рио-де-Жанейро. В настоящее время они ведут переговоры с преступниками, передает ТАСС.

Пока нет точной информации о числе заложников. По предварительным данным, речь идет о попытке ограбления.