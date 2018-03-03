Путин посоветовал США обратиться в Генпрокуратуру РФ в связи с вмешательством в выборы

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России следует изучить доказательства и самостоятельно вынести решение относительно виновности лиц, которых в Соединенных Штатах Америки обвиняют во вмешательстве в президентские выборы.

Российский лидер подчеркнул в интервью NBC, что должен сам увидеть, что совершили эти люди. "Дайте нам документы, дайте нам информацию", — цитирует слова президента газета "Известия".

Также политик прокомментировал обвинения, которые были выдвинуты в США в отношении 13 граждан России и трех российских организаций. Их Вашингтон подозревает во вмешательстве в выборы. По мнению Путина, если Соединенные Штаты хотят каких-либо действий со стороны России, им следует обратиться в Генеральную прокуратуру РФ. "Это должно идти по официальным каналам, а не через прессу и с криками в конгрессе США", — подчеркнул президент.

Ранее NBC сообщала, что сотрудники разведки США не стали предупреждать местные власти о том, что хакеры из России якобы атаковали электронные системы для регистрации избирателей в ряде штатов в преддверии выборов президента в 2016 году.