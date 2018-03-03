В штате Мэриленд введено чрезвычайное положение из-за шторма "Райли"

Из-за неблагоприятной погоды на северо-востоке США губернатор штата Мэриленд Ларри Хоган объявил режим чрезвычайного положения. Об этом сообщается в заявлении офиса губернатора, распространенном в пятницу, 2 марта.

Как отмечается в документе, 2 марта губернатор Ларри Хоган подписал исполнительный указ, в соответствии с которым, начиная с пятницы, в штате объявляется режим ЧП в связи с разрушительными порывами ветра от шторма "Райли". Из-за ветра были повалены деревья, наблюдались перебои с подачей электроэнергии, создались опасные условия для перемещения людей по территории штата.

Подписание этого указа позволяет руководству штата оказывать дополнительную поддержку различным структурам на местах, а также более эффективно координировать помощь в связи с экстремальными погодными условиями.

Штормовой ветер, сопровождаемый ливнем, движется в северо-восточном направлении, передает ТАСС. В некоторых регионах страны зафиксированы сильные снегопады и наводнения. По последней информации, число потребителей, оставшихся без электроэнергии, увеличилось с 700 тысяч до 1,6 миллиона. Не менее пяти человек погибли из-за непогоды.

В Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке из-за снегопадов и ветра было отменено более 430 рейсов.