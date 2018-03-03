Форвард "Флориды" Дадонов поучаствовал в разгроме "Баффало Сэйбрз"

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Флорида Пантерз" на своем льду принимала "Баффало Сэйбрз". Российский нападающий хозяев площадки Евгений Дадонов отметился в этой встрече двумя голевыми передачами. "Пантеры" победили "буйволов" со счетом 4:1.

Лишь в первом периоде получилась более-менее равная борьба. На перерыв команды ушли при минимальном преимуществе "Флориды" – 2:1. Во второй шайбе хозяев льда, которая в итоге оказалась победной, поучаствовал Евгений Дадонов. Во втором периоде "пантеры" еще дважды огорчили "Баффало", установив окончательный счет – 4:1 в пользу "Пантерз".

В другой встрече дня "Монреаль Канадиенс" разгромил в гостях "Нью-Йорк Айлендерс" – 6:3. В составе победителей хет-трик оформил американец с белорусскими корнями Александр Гальченюк.