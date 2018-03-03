США рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставки газа на Украину

Соединенные Штаты Америки рассчитывают, что "Газпром" продолжит поставку газа на Украину, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Как отмечает Науэрт на своей странице в Twitter, поставки и транзит газа никогда не должны быть политическим оружием. Соединенные Штаты ожидают, что "Газпром" будет поставлять газ на Украину в соответствии с решением Стокгольмского арбитража. "Россия должна доказать, что она является надежным поставщиком газа", — цитирует слова Науэрт РИА Новости.

28 февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору между "Газпромом" и "Нафтогазом" в отношении контракта на транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через территорию Украины. Однако с учетом предыдущего решения (по контракту на поставку газа) российской компании предстоит выплатить меньше – 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" не согласился с последним решением.

2 марта глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что "Газпром" вынужден незамедлительно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа. Миллер объяснил это тем, что решения данного суда по спору двух компаний создали дисбаланс их интересов и сделали экономически нецелесообразным для "Газпрома" продолжение контрактов.