Трамп сел на диету и отказался от фастфуда

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, известный своей любовью к фастфуду, вынужден по рекомендации врача временно сесть на диету, отказавшись от чизбургеров в пользу более здорового питания. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg, ссылаясь на осведомленные источники в окружении президента.

Как уточняется, в январе текущего года главный врач Белого дома Ронни Джексон сообщил главе государства, что тот находится на грани ожирения. Вес Дональда Трампа в то время составлял 239 фунтов (108 кг) при росте в 6 футов 3 дюйма (190 см). Согласно нормативам Центра контроля и профилактики заболеваний США, Трампу недоставало всего одного фунта (около 400 г) до нижней границы ожирения.

Трампу было рекомендовано потреблять меньше углеводов и жиров, по мере возможности исключить говядину из рациона, а также уделять время физическим упражнениям. Как сообщается, Трамп ни разу не ел гамбургеры уже на протяжении двух недель. Главврач порекомендовал обратить внимание на рацион питания не только президенту, но и большей части сотрудников Белого дома, передает ТАСС. Во время предвыборной компании Трамп чаще всего съедал за обедом четыре гамбургера из McDonald’s, напоминают СМИ. Правда, сейчас президент иногда все же делает себе поблажки – может позволить съесть жареный бекон за завтраком.

Доктор Джексон провел осмотр главы государства 12 января текущего года. По результатам исследования врач констатировал, что у Дональда Трампа превосходное состояние здоровья. Он годен к исполнению своих служебных обязанностей. Как отметил Джексон, хозяин Белого дома хотел бы похудеть на 5-7 килограммов.