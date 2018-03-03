На Колыму идет мощный снежный циклон

В субботу, 3 марта, спасатели распространили экстренное предупреждение о приходе в Магаданскую область мощного снежного циклона и возможном возникновении чрезвычайных ситуаций.

В сообщении пожарно-спасательного цента региона сообщается, что 4 марта текущего года существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в Магадане, Ольском, побережье Северо-Эвенского и Омсукчанского городских округов, связанных с обрывом линий связи и электропередачи, нарушениями в работе всех видов транспорта, дорожно-коммунальных служб, возникновением аварий, образованием снежных заносов на дорогах.

По данным ведомства, в регионе ожидается потепление, поэтому возможно обрушение снежных козырьков и сосулек. Существует угроза деформации и разрушения ледового поля припая Охотского моря, передает РИА Новости.