Пожар под Владимиром: погибли четыре человека

Во Владимирской области двое взрослых и ребенок спаслись при пожаре, произошедшем в ночь на 3 марта, еще четверо детей, предположительно, погибли. Такие данные сообщили СМИ представители УМВД.

Как уточняется, сообщение о пожаре в частном жилом доме на улице Возрождения в Струнино поступило на пульт в 00:43 по московскому времени. Двое взрослых (мужчина 1995 года рождения и женщина 1991 года рождения), а также девочка 2010 года рождения смогли спастись.

По предварительным данным, в доме в результате пожара погибли четверо детей. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку, передает РИА Новости. На месте ЧП происходит разбор конструкций. Тела детей пока не удалось обнаружить.