Вратарь "Колорадо" Варламов отразил 29 бросков в матче с "Миннесотой"

"Колорадо Эвеланш" в матче очередного игрового дня НХЛ встречалась дома с "Миннесотой Уайлд". Хозяева льда учинили форменный разгром гостям, забросив в ворота соперника 7 шайб. Пропустили же "Лавины" всего один гол. Произошло это благодаря великолепной игре российского вратаря Семена Варламова.

Голкипер из России отразил в игре с "дикарями" 29 бросков из 30. Одноклубник Варламова защитник Никита Задоров голевых баллов набрать не сумел, но заработал показатель полезность — "+2". Итоговый счет встречи — 7:1 в пользу "Лавин".

В других матчах дня "Виннипег Джетс" победил "Детройт Ред Уингз" со счетом 4:3, а "Каролина Харрикейнз" взяла верх над "Нью-Джерси Дэвилз" – 3:1.