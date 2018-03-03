Количество погибших при пожаре в вахтовом поселке в Казахстане возросло до семи

Количество погибших в результате пожара в вахтовом поселке в Атырауской области Казахстана увеличилось до семи – один из пострадавших в больнице. Такие данные сообщили СМИ представители областной больницы.

Общежитие контейнерного типа, расположенное на территории вахтового поселка строительной площадки газотурбинной электростанции в 40 километрах от областного центра Атырау, загорелось 2 марта. Шесть человек погибли, четверых мужчин госпитализировали с ожогами в больницу, напоминает РИА Новости.

Выяснением причин пожара займется специально созданная комиссия под руководством вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана Нуржана Альтаева.