Погибшие при стрельбе в Мичиганском университете были родителями стрелка

Два человека, погибшие во время стрельбы в Мичиганском университете США в пятницу, 2 марта, являются родителями 19-летнего стрелка. Такая информация появилась в заявлении на сайте учебного заведения.

По данным местного телеканала 9&10 News, афроамериканец Джеймс Эрик Дэвис – младший воспользовался оружием своего отца, служившего в полиции.

Стрельба в Мичиганском университете (Central Michigan University) произошла утром 2 марта. Правоохранители сообщили о двух жертвах стрельбы. Территорию кампуса закрыли, напоминает РИА Новости. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Полицейские рекомендовали местным жителям не выходить из своих домов. В настоящее время около 100 полицейских ведут поиски молодого человека.