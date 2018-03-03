Павел Бучневич принес победу "Рейнджерс" над "Калгари"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" на выезде добился победы над "Калгари Флэймз" со счетом 3:1. Победу "рейнджерам" принес российский легионер Павел Бучневич, который забил вторую шайбу своей команды. Для россиянина этот результативный балл стал 35 (14+21) в сезоне.

Также за "Нью-Йорк" забивали Кевин Хейз и Райан Спунер, в то время как единственный гол "Калгари" оформил Бретт Кулак.

"Рейнджерс" после одержанной победы набрал 64 очка, что позволяет ему занимать 12-ю строчку в турнирной таблице Восточной конференции. "Флэймз" же с 73 баллами идет 11-м в Западной конференции.